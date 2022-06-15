Определились соперники казахстанских клубов в Лиге конференций УЕФА

Лига конференций УЕФА. Фото: Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором примут участие три казахстанских клуба, передает NUR.KZ.

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По итогам жеребьевки "Астана" встретится с польским клубом "Ракув", тогда как алматинский "Кайрат" сразится с "Кишвардой" из Венгрии. "Кызыл-Жару" в соперники достался хорватский "Осиек".

Матчи данной стадии турнира пройдут 21 и 28 июля.

Напомним, что вчера действующий чемпион Казахстана "Тобол" узнал соперника по первому отборочному раунду Лиги чемпионов УЕФА. Им стал лучший клуб Венгрии - "Ференцварош".

Добавим, что в прошлом сезоне алматинский "Кайрат" пробился в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1974264-opredelilis-soperniki-kazahstanskih-klubov-v-lige-konferentsiy-uefa/