Определились все участники ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Сборная Коста-Рики по футболу. Фото: EZEQUIEL BECERRA/AFP via Getty Images

Сборная Коста-Рики обыграла Новую Зеландию (1:0) в отборе на чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре, передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Встреча, которая прошла в Дохе (Катар), завершилась со счетом 1:0 в пользу Коста-Рики. Единственный и решающий гол на 3-й минуте матча забил Хоэль Кэмпбелл.

Таким образом, определились все 32 участника финальной части чемпионата мира 2022 года:

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс;

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;

Группа D: Франция, Дания, Тунис, Австралия;

Группа Е: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика;

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Напомним, что ЧМ-2022 по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1974168-opredelilis-vse-uchastniki-chm-2022-po-futbolu-v-katare/