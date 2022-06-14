Сборная Австралии по футболу пробилась на ЧМ-2022

Сборная Австралии по футболу. Фото: Joe Allison/Getty Images

Сборная Австралии по футболу в Аль-Райане (Катар) провела поединок против команды Перу в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, передает NUR.KZ.

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Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 0:0. В серии пенальти победу одержала сборная Австралии со счетом 5:4.

Таким образом, австралийская команда в пятый раз подряд (2006, 2010, 2014, 2018 и 2022) сыграет в финальной стадии чемпионата мира.

Сегодня, 14 июня, состоится встреча между Новой Зеландией и Коста-Рикой. В этой паре определится последний участник ЧМ-2022.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1974017-sbornaya-avstralii-po-futbolu-probilas-na-chm-2022/