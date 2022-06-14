Юрай Куцка - о поражении от Казахстана: Теперь все зависит не от нас

Юрай Куцка. Фото: Anatoliy Medved/Icon Sportswire via Getty Images

Полузащитник сборной Словакии и "Уотфорда" Юрай Куцка прокомментировал прошедший матч с Казахстаном в рамках Лиги наций УЕФА, передает пресс-служба Словацкого футбольного союза.

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Напомним, что матч, который прошел в Нур-Султане, завершился победой хозяев со счетом 2:1.

"Казахстан забил больше голов, чем мы. Трудно объяснить результат. Мы держали мяч, но не реализовали свои моменты. При этом допустили глупые ошибки, за что и расплатились.

В перерыве настроились. Сделали все, чтобы переломить ход встречи, но не получилось. Мой отмененный гол? Я смотрел на мяч, в любом случае при движении будет контакт, не знаю, толкнул ли я игрока соперника. Но судья решил, что это фол.

Да, наше положение в группе не радует, теперь все зависит не от нас. Будем стараться исправить ситуацию", - заявил Куцка.

После четырех туров Лиги наций сборная Казахстана (10 очков) лидирует в своей группе в дивизионе "С". Команда Словакии (6 очков) идет следом. На третьем месте расположился Азербайджан (4 очка). Замыкает таблицу Беларусь (1 очко).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973997-yuray-kutska-o-porazhenii-ot-kazahstana-teper-vse-zavisit-ne-ot-nas/