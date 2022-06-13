Юрий Логвиненко присоединился к сборной Казахстана по футболу

Юрий Логвиненко. Фото: kff.kz

Защитник "Актобе" Юрий Логвиненко вернулся в расположение сборной Казахстана по футболу, передает NUR.KZ cо ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

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33-летний футболист вылечился от травмы и теперь готов помочь сборной Казахстана в матче против Словакии. Напомним, что встреча между этими командами состоится сегодня в Нур-Султане в 20:00 по местному времени.

Отметим, что на счету Юрия Логвиненко 55 матчей в футболке национальной сборной, в которых он забил пять голов.

Напомним, что после трех туров Лиги наций сборная Казахстана с семью очками лидирует в своей группе в дивизионе "С". Следом идет команда Словакии (шесть очков). Далее расположились Беларусь (два очка) и Азербайджан (одно очко).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973850-yuriy-logvinenko-prisoedinilsya-k-sbornoy-kazahstana-po-futbolu/