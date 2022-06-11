Молодежная сборная Казахстана по футбола сыграла вничью с Турцией

Молодежная сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Молодежная сборная Казахстана по футболу (U-21) на выезде разошлась миром с командой Турции (0:0) в рамках квалификации чемпионата Европы-2023, передает NUR.KZ.

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В матче, который прошел на стадионе "Реджеп Тайип Эрдоган" в Стамбуле (Турция), не было забито голов - 0:0.

Интересно, что сборная Казахстана заканчивала матч вдесятером - на 58-й минуте красную карточку получил защитник Дамир Касабулат.

Таким образом, подопечные Кайрата Нурдаулетова провели последний матч в отборе ЕВРО-2023.

За восемь туров казахстанские футболисты набрали два очка и замкнули турнирную таблицу в группе I. Первое место и прямую путевку в финальный этап чемпионата Европы получила Бельгия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973666-molodezhnaya-sbornaya-kazahstana-po-futbola-sygrala-vnichyu-s-turtsiey/