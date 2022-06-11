Магомед Адиев: Сожалеем, что не забили второй гол

Магомед Адиев. Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал прошедший матч против Беларуси (1:1) в рамках Лиги наций УЕФА, передает сайт Казахстанской федерации футбола.

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По словам Магомеда Адиева, команда начала игру хорошо, и даже имела шансы забить второй мяч.

"Думаю, хорошо начали этот матч. В середине первого тайма уже соперник стал активнее, пытался давить. Мы же, в свою очередь, даже после забитого гола атаковали, могли забить второй гол.

Во второй половине понимали, что соперник будет много времени проводить в атаке. Был очень хороший отрезок по времени. Играли качественно и надежно.

К сожалению, не забили второй мяч. В концовке белорусы имели несколько моментов для того, чтобы вырвать победу. Мы тоже можем сожалеть, что не забили второй", – заявил главный тренер сборной Казахстана.

Напомним, что матч Беларусь - Казахстан завершился со счетом 1:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973665-magomed-adiev-sozhaleem-chto-ne-zabili-vtoroy-gol/