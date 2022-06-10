Васильев - о матче против Беларуси: Хотим добиться положительного результата

Владислав Васильев. Фото: kff.kz

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Владислав Васильев прокомментировал предстоящий матч с командой Беларуси в рамках Лиги наций УЕФА, передает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

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По словам 25-летнего футболиста, в игре против Беларуси Казахстан намерен добиться положительного результата.

– Настрой у нас боевой. Хотим добиться положительного результата. Знаю практически всех игроков сборной Беларуси. Поздравляли с достигнутыми успехами.

– Какие слабые и сильные стороны у соперника могли бы выделить?

– Тренерский штаб даст нам полную информацию о сильных и слабых сторонах сборной Беларуси.

– Вы в этом году играли слева в обороне и в полузащите. На какой позиции вам удобней играть?

– Футбол сейчас не стоит на месте. Нужно приносить пользу на любой позиции. Чаще я играл в центре поля.

– Вы долгое время выступали в чемпионате Беларуси. Какой чемпионат сильней – наш или белорусский?

– Из чемпионата Беларуси уехали многие иностранные футболисты, поэтому сейчас казахстанская Премьер-лига сильней.

Напомним, что матч Беларусь - Казахстан состоится в Сербии в ночь с 10 на 11 июня (в 00:45 по времени Нур-Султана).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973489-vasilev-o-matche-protiv-belarusi-hotim-dobitsya-polozhitelnogo-rezultata/