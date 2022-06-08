"Кайрат" представил нового главного тренера

ФК "Кайрат". Фото: instagram.com/f.c.kairat

Алматинский "Кайрат" официально назначил на пост главного тренера основной команды Кирилла Кекера, сообщает сайт алматинской команды.

Напомним, что ранее 69-летний российский специалист Курбан Бердыев официально ушел с должности главного тренера "Кайрата".

С сезона 2019 по 2020 Кекер был ассистентом главного тренера в основной команде "желто-черных" и завоевал золотые медали чемпионата. Cезон 2021 Кирилл Кекер начал в статусе главного тренера "Кайрат-Жастар", а в июне – был назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК "Кайрат".

В январе 2022 года Кекер был назначен главным тренером ФК "Кайрат – Москва". Благодаря его работе, москвичи занимают 5-е место в турнирной таблице ФНЛ-2 за один тур до завершения чемпионата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973215-kayrat-predstavil-novogo-glavnogo-trenera/