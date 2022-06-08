Капитан сборной Словакии пропустит матч против Казахстана

Милан Шкриньяр. Фото: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

Центральный защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр пропустит матч против сборной Казахстана в Лиге Наций, сообщает KazFootball.kz.

Игроку миланского "Интера" сделали МРТ, по результатам которой выяснилось, что у него повреждены задние мышцы бедра.

Сроки восстановления составят от трех до шести недель.

Вместо Шкриньяра в сборную вызван 21-летний защитник датского "Норшелланна" Иван Месик.

Казахстан и Словакия сыграют 13 июня в Нур-Султане.

Напомним, что Шкриньяр получил травму в первом тайме матча против Казахстана (0:1), когда Эльхан Астанов буквально одним замахом посадил капитана сборной Словакии на шпагат.

Смотрите трансляции по футболу и делайте прогнозы у онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Новые игроки получают от Parimatch + 100% к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973211-kapitan-sbornoy-slovakii-propustit-match-protiv-kazahstana/