Тренер сборной Словакии: Проиграть дома Казахстану – унизительно для меня

Сборная Казахстана по футболу. Фото: vk.com/kff_team

Главный тренер сборной Словакии по футболу Штефан Таркович прокомментировал поражение своей команды во втором туре Лиги Наций, сообщает сайт Словацкого футбольного союза.

"Мне трудно оценивать такой матч, проиграть дома Казахстану – это унизительно для меня. Наша игра была лучше, чем в пятницу, но все еще далека от оптимальной, и мы по-прежнему испытываем трудности в атаке. Когда мы пропустили гол, то не справились с ситуацией, к которой готовили игроков. Конечно, травма Шкриньяра тоже не помогла нашей игре, я не могу сказать степень повреждения на данный момент. После перерыва изменения в составе помогли нам, мы оживили игру, но не смогли переломить ход матча.

Казахи нас не удивили, хотя у них есть сила, они сохраняют организацию игры. С моей точки зрения, мы не были достаточно уверены в себе. Важно будет опомниться, выиграть в Казахстане с большим отрывом и вернуть лидерство в группе. После игры мы должны разобраться с ситуацией в игровом составе, и тогда мы увидим, как будем действовать", - заявил Таркович.

Напомним, что сборная Казахстана обыграла сборную Словакии со счетом 1:0 во втором туре Лиги Наций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973018-trener-sbornoy-slovakii-proigrat-doma-kazahstanu-unizitelno-dlya-menya/