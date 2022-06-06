Курбан Бердыев покинул "Кайрат"

Курбан Бердыев. Фото: fckairat.com

69-летний российский специалист Курбан Бердыев официально ушел с должности главного тренера "Кайрата". Об этом сообщается в официальном профиле футбольного клуба в VK.

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Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Вместе с Курбаном Бердыевым клуб покидают также и его ассистенты в лице Ивана Данильянца, Дмитрия Кириченко, Андрея Мацюры и Эдуарда Кундухова.

Напомним, что Бердыев еще будучи игроком защищал цвета алматинского клуба в советские годы. На позиции полузащитника он провел 160 матчей в составе "Кайрата".

В 2021 году Курбан Бердыев вернулся в клуб из Алматы, сначала на позицию советника председателя наблюдательного совета, а после возглавил основной состав команды.

"Желто-черные" под его руководством впервые выступили в групповом этапе еврокубков, а также выиграли Кубок Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972833-kurban-berdyev-pokinul-kayrat/