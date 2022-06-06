Тимур Досмагамбетов - о матче со Словакией: Настрой у ребят боевой

Тимур Досмагамбетов. Фото: kff.kz

Защитник сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов прокомментировал предстоящий матч с командой Словакии в рамках Лиги наций УЕФА, передает сайт Казахстанской федерации футбола.

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Напомним, что встреча состоится в Трнаве (Словакия) в ночь с 6 на 7 июня (в 00:30 по времени Нур-Султана).

По словам защитника сборной Казахстана Тимура Досмагамбетова, против словаков будет интересная игра.

"Поединок с Азербайджаном забыли почти сразу же и переключились на следующую игру. Словакия – серьезный соперник, против которого будет интересно играть. Настрой у нас боевой. Хочется добиться положительного результата. Об игре сборной Словакии знаем достаточно, разбирали игру соперника.

Потеря Тагыбергена? Очень жаль, что он не поможет нам в предстоящей игре. Те футболисты, которые выйдут вместо него на поле, сделают все, чтобы достойно заменить Асхата", – заявил Досмагамбетов.

Напомним, что в первом туре дивизиона "С" Лиги наций УЕФА сборная Казахстана победила Азербайджан со счетом 2:0, тогда как Словакия обыграла команду Беларуси (1:0).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972809-timur-dosmagambetov-o-matche-so-slovakiey-nastroy-u-rebyat-boevoy/