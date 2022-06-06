Магомед Адиев: Словакия - фаворит нашей группы

Магомед Адиев. Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал предстоящий матч против Словакии в Лиге Наций, сообщает КФФ.

"Конечно, я смотрел матч Беларуси и Словакии. Словакия провела практически весь матч в атаке. Выделил бы "стандарты" в исполнении футболистов Словакии. Думаю, счет по игре, несмотря на то, что в концовке матча Беларусь могла забить и уйти от поражения. Словакия – фаворит в нашей группе. Есть футболисты хорошего европейского уровня. Могу выделить таких игроков, как Куцка, Вайсс и Шкриньяр. Именно в играх против сильного соперника команда может прогрессировать.

Через три дня после Трнавы нам предстоит сыграть еще один гостевой матч. Только матч покажет – смогли ли футболисты восстановиться полностью после тяжелой дороги. В любом случае, отслеживаем ситуацию", - заявил Адиев.

Напомним, что матч Лиги Наций Словакия-Казахстан состоится в ночь с 6 на 7 июня в 00:45 по времени Нур-Султана.

В первом туре казахстанские футболисты благодаря дублю Абата Айымбетова победили сборную Азербайджана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972792-magomed-adiev-slovakiya-favorit-nashey-gruppy/