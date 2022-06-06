Сборная Украины по футболу установила новый антирекорд

Футболисты сборной Украины. Фото: Michael Steele/Getty Images

Украинские футболисты в финальном матче отбора на чемпионат мира установили новый антирекорд квалификации ЧМ-2022, сообщает Чемпионат.

По ходу матча украинцы нанесли девять ударов в створ ворот соперника, однако не смогли забить ни разу. Данное количество ударов в створ ворот без забитых мячей является наибольшим показателем для всех команд, игравших на стадии квалификации чемпионата мира — 2022, в отдельно взятом матче. Таким образом, футболисты сборной Украины установили антирекорд по данному показателю.

Напомним, что Украина проиграла финальный стыковой матч квалификации сборной Уэльса со счетом 0:1. Автоголом отметился нападающий украинцев Андрей Ярмоленко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972789-sbornaya-ukrainy-po-futbolu-ustanovila-novyy-antirekord/