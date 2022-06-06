Сборная Канады по футболу бойкотировала матч против Панамы

Сборная Канады по футболу. Фото: Anatoliy Cherkasov/NurPhoto via Getty Images

Товарищеский футбольный матч между сборными Канады и Панамы был отменен из-за бойкота канадских футболистов, сообщает МАТЧ ТВ.

Канадские футболисты заявили, что хотят большей прозрачности от Canada Soccer, изменений в руководстве организации и компенсации за выход на чемпионат мира, которая включает 40% призовых и «комплексный пакет для друзей и семьи» на турнире в Катаре.

"Пришло время выступить в защиту будущего футбола в Канаде. Мы хотим работать вместе с Canada Soccer, но наши отношения были напряженными на протяжении многих лет. И теперь организация проявляет неуважение к нашей команде и ставит под угрозу наши усилия по повышению стандартов и эффективному развитию игры в Канаде. Нам нужно, чтобы условия соглашения были раскрыты и исправлены", — говорится в заявлении канадских игроков.

Президент Canada Soccer Ник Бонтис заявил, что предложение, выдвинутое игроками, финансово нецелесообразно

"Моя работа как президента — это ответственность за стабильное здоровье этой организации, не только за последние 120 лет, которые мы прожили, но и за следующие 100 лет, которые проживем. Я не могу принять это предложение, которое поставит нашу организацию в несостоятельное финансовое положение", — заявил Бонтис.

Напомним, что сборная Канады впервые с 1986 года пробилась в финальную стадию чемпионата мира по футболу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972780-sbornaya-kanady-po-futbolu-boykotirovala-match-protiv-panamy/