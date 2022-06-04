"Барселона" презентовала новую форму на следующий сезон

Футболисты "Барселоны". Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

Испанская "Барселона" презентовала новую домашнюю форму на следующий футбольный сезон, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Новая форма посвящена 30-летней годовщине летней Олимпиады-1992, которая прошла в Барселоне. Также у клуба поменялся титульный спонсор — теперь на груди будет размещен логотип музыкального сервиса Spotify.

В презентации новой формы приняли участие действующие футболисты испанского клуба, а также главный тренер команды Хави Эрнандес.

Напомним, что в минувшем сезоне "Барселона" заняла второе место в чемпионате Испании, а также дошла до четвертьфинала Лиги Европы, где уступила будущему победителю турнира немецкому "Айнтрахту".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972557-barselona-prezentovala-novuyu-formu-na-sleduyuschiy-sezon/