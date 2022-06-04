Карлос Тевес завершил карьеру футболиста

Карлос Тевес. Фото: Alexis Lloret/Getty Images

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентуса" и сборной Аргентины Карлос Тевес объявил о завершении карьеры футболиста, пишет Чемпионат.

38-летний футболист признался, что не может продолжать играть после смерти своего приемного отца Сегундо Раймундо, который ушел из жизни в феврале 2021 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

"Я завершил карьеру, это уже официально. У меня было много предложений, в том числе из США. Но на этом все, я отдал футболу все, что мог.

Играть в прошлом году было очень сложно. Я заканчиваю с футболом потому, что потерял своего главного фаната", — заявил Тевес в интервью Mundo Albiceleste.

Последним клубом Карлоса был "Бока Хуниорс", который форвард покинул в 2021 году. Ранее аргентинский футболист выступал за "Коринтианс", "Вест Хэм Юнайтед", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус" и другие команды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972541-karlos-teves-zavershil-kareru-futbolista/