Магомед Адиев: Будем играть в тот футбол, который нравится болельщикам

Магомед Адиев. Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев перед матчем Лиги наций УЕФА против Азербайджана ответил на вопросы представителей СМИ, передает сайт Казахстанской федерации футбола.

Напомним, что сегодня в Нур-Султане сборная Казахстана встретится с командой Азербайджана. Матч начнется в 20:00 по местному времени.

По словам наставника национальной команды Магомеда Адиева, встреча будет непростой.

- Это будет тяжелый матч. Соперник непростой, к тому же имеет в составе хороших и квалифицированных исполнителей. Однако я не буду говорить о сопернике, потому что полностью сосредоточен на игре своей команды. Считаю, у нас подобрался хороший состав, с опытными игроками. Разница только в количестве опыта. Кто-то только начинает свои выступления за национальную сборную.

- Главный тренер сборной Азербайджана назвал Словакию главным фаворитом группы, в то время как остальные команды, по его мнению, будут бороться за второе место. Как прокомментируете его слова?

- Это его мнение. Я, в свою очередь, не хочу говорить о ком-то, кроме своей команды. Мы будем играть в тот футбол, который нравится болельщикам и будет давать результат. Будет ли он атакующим? Можно весь матч "возить" соперника, но проиграть с крупным счетом. Или взять, допустим, "Реал", который, играя от обороны, завоевал главный трофей Лиги чемпионов. Хотя "Ливерпуль" всю игру атаковал, а пропустил после единственного удара в створ ворот.

- Сможет ли голкипер Игорь Шацкий отыграть все четыре матча в составе или вы планируете дать шанс молодым вратарям - Сейсену и Шайзаде?

- Все зависит от конкретного матча и состояния того или иного голкипера. Забегать вперед не хочется. Перед каждой игрой будем принимать решение совместно с тренером по вратарям. У нас нет резервных и основных футболистов. Каждый игрок может выйти в старте. Все двадцать четыре футболиста - это моя обойма. Раз они находятся в национальной сборной, значит достойны того, чтобы носить майку главной команды.

- В "Шахтере" вы играли от обороны. Наверняка и сейчас будете уделять много внимания защитным функциям. Какими видите перспективы Бауыржана Байтана, который играет, скажем, в романтичный футбол, но не всегда полезен в обороне?

- Действительно, Байтана сейчас хорош и очень креативно выступает в своем клубе. Думаю, он будет полезен и в сборной Казахстана. На любой позиции. Каждый футболист, который вызывается в команду, будет выполнять тренерскую установку.

- Почему в сборную вызваны Аймбетов и Щеткин? Ведь они мало играют в своих клубах. Может быть, стоило дать шанс Муртазаеву?

- Я знаю, как играет Роман, потому что работал с ним в "Шахтере". Сейчас я вызвал в сборную этих нападающих. Хочу посмотреть на них в деле. К тому же основная обойма у нас - это полузащитники. Муртазаев игрок немного другого плана. Ранее рассчитывали на Айбара Жаксылыкова и его скоростные качества, однако нам он, к сожалению, не поможет в июньских матчах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972472-magomed-adiev-budem-igrat-v-tot-futbol-kotoryy-nravitsya-bolelschikam/