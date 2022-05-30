Неймар: Футболисты "ПСЖ" не понимают, как играет Лионель Месси

Лионель Месси и Неймар. Фото: John Berry/Getty Images

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар оценил игру своего одноклубника Лионеля Месси за французский клуб, сообщает FootMercato.

"Лео провел много лет в "Барселоне", ему трудно адаптироваться. Сложно менять команду и город. К тому же он приехал не один, а с семьей. Язык здесь тоже другой. Очень много отвлекающих моментов.

А еще у команды другой стиль игры, а игроки "ПСЖ" в конечном счете не понимают, как играет Месси. Так что все это вредит.

Лео, Килиан и я – игроки, которых всегда судят по уровню игры, статистике и выигранным трофеям", - заявил бразильский футболист.

Напомним, что Лионель Месси перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" прошлым летом на правах свободного агента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971685-neymar-futbolisty-pszh-ne-ponimayut-kak-igraet-lionel-messi/