"Милан" выиграл чемпионат Италии впервые с 2011 года

"Милан": Chris Ricco/Getty Images

"Милан" в последнем туре чемпионата Италии разгромил "Сассуоло" и впервые за 11 лет выиграл Серию А, сообщает NUR.KZ.

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Матч завершился со счетом 3:0. Все голы были забиты в первом тайме. Дублем отметился французский форвард "россонери" Оливье Жиру, еще один гол на счету центрального полузащитника "Милана" Франка Кессье.

Наставник "Милана" Стефано Пиоли был признан лучшим тренером сезона, а вратарь "россонери" Марк Меньян лучшим голкипером. Для французского вратаря нынешний сезон был дебютным в чемпионате Италии.

Сразу после матча состоялась церемония награждения "Милана". "Россонери" завоевали 19-е скудетто в своей истории и догнали "Интер" по этому показателю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970484-milan-vyigral-chempionat-italii-vpervye-s-2011-goda/