Леонардо. Фото: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images

Французский клуб "ПСЖ" уволил спортивного директора Леонардо и назначил португальского специалиста Луиша Кампуша, сообщает Sports.ru.

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Сейчас португальский менеджер занимает пост стратегического советника в "Сельте". До этого он работал спортивным директором "Лилля", а также занимался скаутингом в "Монако".

Кроме того, "ПСЖ" намерен уволить тренера Маурисио Почеттино. Сейчас клуб рассматривает кандидатов на замену аргентинцу, но более плотно этим займутся после решения вопроса с Леонардо и Кампушем.

Сообщалось, что кандидатуру Кампуша предложил форвард Килиан Мбаппе во время переговоров с "ПСЖ".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970475-pszh-uvolil-sportivnogo-direktora/