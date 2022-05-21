Килиан Мбаппе продлит контракт с "ПСЖ"

Килиан Мбаппе. Фото: John Berry/Getty Images

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не перейдет в мадридский "Реал" и продлит действующий контракт с французским "ПСЖ", сообщает Sports.ru.

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23-летний форвард сегодня днем позвонил президенту "сливочных", чтобы лично озвучить свое решение, утверждает Фабрицио Романо. Окончательное решение Килиана – продлить контракт с парижанами. Действующее соглашение чемпиона мира с "Пари Сен-Жермен" рассчитано до конца нынешнего сезона.

Форвард все еще официально не выбрал между "Реалом" и "ПСЖ". Вчера стало известно, что француз близок к тому, чтобы остаться в "ПСЖ", несмотря на договоренность с "Реалом", и президент "Мадрида" Флоретино Перес уже якобы сказал игрокам, что Мбаппе не перейдет.

Мать футболиста заявила: "У нас есть соглашения с «Реалом» и с "ПСЖ", предложения равны. Килиану предстоит сделать выбор". При этом окружение Мбаппе создавало видимость близости игрока к "Реалу", чтобы "ПСЖ" дал больше денег, а затем использовало предложение парижан для давления на "Мадрид".

Ожидалось, что сам игрок озвучит свое решение в эфире канала TF1 в воскресенье после полудня, но он может сделать это уже сегодня – после матча против "Метца".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970424-kilian-mbappe-prodlit-kontrakt-s-pszh/