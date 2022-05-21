Кевин Де Брюйне признан лучшим игроком АПЛ в нынешнем сезоне

Кевин Де Брюйне. Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне был назван лучшим игроком нынешнего сезона чемпионата Англии, сообщает NUR.KZ.

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В голосовании принимали участие болельщики и все капитаны клубов чемпионата Англии. Де Брюйне опередил в голосовании одноклубника Жоана Канселу, а также Трента Александера-Арнольда, Джаррода Боуэна, Букайо Саку, Мохамеда Салаха, Сон Хын Мина и Джеймса Уорда-Прауса.

В нынешнем сезоне чемпионате Англии бельгиец принял участие в 29 матчах АПЛ, забил 15 голов и отдал семь голевых передач.

Напомним, что завтра в последнем туре АПЛ "Манчестер Сити" сыграет с "Астон Виллой". В случае победы "горожане" выиграют второй титул чемпиона Англии подряд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970423-kevin-de-bryuyne-priznan-luchshim-igrokom-apl-v-nyneshnem-sezone/