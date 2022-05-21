Матч КПЛ перенесен из-за пыльной бури

ФК Туран: instagram.com/fc_turan.kz

Матч Казахстанской Премьер-лиги перенесен из-за пыльной бури в Туркестане, сообщает официальный сайт ПФЛК.

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"В связи с экстремальными погодными условиями – пыльная бура и штормовой ветер, главный арбитр матча совместно с Администрацией Профессиональной лиги Казахстана приняли решение о переносе матча XII тура "Туран" – "Актобе" на другую дату. Дата матча будет определена позднее", – говорится в официальном сообщении.

Сегодня алматинский "Кайрат" в домашней встрече 12-о тура КПЛ победил карагандинский "Шахтер" (2:0). Голы забили Виктор Васин и Жоао Пауло.

Актобе после 12-и туров находится на 5 месте в чемпионате, а Туран с 11-ю очками занимает 11-ю строчку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970420-match-kpl-perenesen-iz-za-pylnoy-buri/