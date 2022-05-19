Судей из России отстранили от работы на ЧМ-2022 по футболу

ФИФА. Фото: Photo credit should read OZAN KOSE/AFP via Getty Images

Международная федерация футбола выбрала арбитров, которые будут работать на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает официальный сайт организации.

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В списке из 36 главных судей, 69 ассистентов и 24 арбитров ВАР нет представителей России.

Впервые в истории чемпионатов мира по футболу среди мужских команд на матчах турнира будут работать женщины. Француженка Стефани Фраппар, Салима Мукансанга из Руанды и японка Йосими Ямасита будут главными арбитрами, Неуза Бэк (Бразилия), Карен Диас Медина (Мексика) и Кэтрин Несбитт (США) – ассистентами.

"Назначение женщин-арбитров на чемпионат мира завершает длительный процесс, который начался несколько лет назад с юниорских и взрослых турниров ФИФА среди мужчин. Таким образом, мы подчеркиваем, что для нас важно качество, а не пол.

Хотелось бы надеяться, что в будущем отбор женских арбитров на важные мужские соревнования будет восприниматься как нормальная практика, а не как сенсация. Они заслуживают присутствия на чемпионате мира, потому что постоянно выступают на действительно высоком уровне, и это важный фактор для нас", — заявил глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970146-sudey-iz-rossii-otstranili-ot-raboty-na-chm-2022-po-futbolu/