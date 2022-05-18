Роберт Левандовский согласовал трехлетний контракт с "Барселоной"

Роберт Левандовский. Фото: Alex Grimm/Getty Images

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" в ближайшее трансферное окно может перейти в испанскую "Барселону", сообщает Никола Скира.

33-летний поляк согласовал с каталонским клубом контракт до 2025 года. Теперь "Барселона" постарается договориться с мюнхенским клубом.

Соглашение Роберта Левандовского с "Баварией" рассчитано до 30 июня 2023 года. В "Баварии" считают, что уход нападающего может положительно сказаться и в спортивном плане, так как пропадет необходимость строить вокруг него игру в атаке.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовский сыграл в чемпионате Германии 34 матча забил 35 мячей и отдал три результативные передач.

Напомним, что ранее руководство "Барселоны" заявило, что заинтересовано в услугах польского футболиста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969944-robert-levandovskiy-soglasoval-trehletniy-kontrakt-s-barselonoy/