Футболист "ПСЖ" отказался поддержать акцию по борьбе с дискриминацией

Идрисса Гуйе. Фото: ANP via Getty Images

Центральный полузащитник французского "ПСЖ" Идрисса Гуйе бойкотировал с "Монпелье" из-за футболки в честь дня борьбы с ЛГБТ-фобией, сообщает RMC Sport.

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Футболист не захотел играть с "Монпелье" (4:0) в футболке с шестицветным номером – в такой форме команды Лиги 1 выходят на поле в честь Международного дня борьбы с ЛГБТ-фобией (его отмечают 17 мая).

Гуйе был включен в предварительную заявку на матч, но в итоге в состав не попал. Отмечается, что год назад ситуация была схожая: он пропустил игру с "Реймсом", официальная причина – проблемы с желудком.

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино заявил, что хавбек пропустил матч по личным причинам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969490-futbolist-pszh-otkazalsya-podderzhat-aktsiyu-po-borbe-s-diskriminatsiey/