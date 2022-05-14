Александр Чеферин: Создание новой Лиги чемпионов – это последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги

Александер Чеферин. Фото: Photo credit should read JOHN THYS/AFP via Getty Images

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал новый формат Лиги Чемпионов, сообщает COPE.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Идея так называемой Суперлиги – сумасшедшая. Ее запуск означал бы полное разрушение футбола, конец европейской модели спорта.

Создание новой Лиги чемпионов – это последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги. Она была обречена гораздо раньше, но теперь мы должны были покончить с этим окончательно, раз и навсегда. По крайней мере на 20 лет.

Большие клубы будут проводить больше матчей против себе подобных, но также будут встречаться и с более скромными командами. Те, в свою очередь, также будут играть с клубами своей категории, и у них будет больше шансов выйти в плей-офф", - заявил президент UEFA.

Участвуйте в майском квесте Parimatch на 50 000 000 тенге и получайте больше удовольствия от футбола. Призы и бонусы каждую неделю!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969307-aleksandr-cheferin-sozdanie-novoy-ligi-chempionov-eto-posledniy-gvozd-v-kryshku-groba-superligi/