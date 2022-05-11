Эрлинг Холанд официально перешел в "Манчестер Сити"

Эрлинг Холанд. Фото: Joosep Martinson/Getty Images

"Манчестер Сити" официально объявил, что договорился с дортмундской "Боруссией" о переходе норвежского форварда Эрлинга Холанда, сообщает NUR.KZ.

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Мы уже видели Холанда в форме "Манчестер Сити" – и даже не один раз. В эти дни пачками собирает лайки фотография юного Эрлинга в футболке "Сити" сезона-2008/09.

В сезоне-2020/21 Холанд побывал на "Этихаде" уже игроком – "Боруссия" попала на "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Камера в подтрибунке поймала слова норвежца, который, болтая с Джудом Беллингемом, оценил стадион: "Прекрасно".

Одно время Эрлинг состоял в норвежской фан-группе "Манчестер Сити" на фэйсбуке, но вышел оттуда, устав от вопросов медиа о переходе в английский клуб.

Переговоры о трансфере Холанда были настолько важны для английского клуба, что велись за глухим забором тайны. Пока все обсуждали, что "Реал" якобы уже обо всём договорился, а отец Холанда купил дом в Мадриде, "Сити" использовал все методы убеждения. Последние три сезона Холанд провел в "Боруссии" и стал одним из лучших игроков Бундеслиги и выиграл Кубок Германии.

Холанд также успешно выступает за сборную Норвегии. Эрлингу совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы попасть вместе со своей сборной на чемпионат мира в Катаре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968671-erling-holand-ofitsialno-pereshel-v-manchester-siti/