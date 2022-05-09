Три основных футболиста "Манчестер Сити" не сыграют в этом сезоне из-за травм

Кайл Уокер, Джон Стоунз и Рубен Диаш. Фото: Matt McNulty - Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

Основные защитники "Манчестер Сити" Рубен Диаш, Кайл Уокер и Джон Стоунз выбыли до конца сезона из-за травм, сообщает Sky Sport.

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Накануне Рубен Диаш был заменен в перерыве матча АПЛ с "Ньюкаслом" (5:0) из-за мышечного повреждения.

Кайл Уокер не доиграл ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3) из-за проблем с голеностопом, а Джон Стоунз пропустил последние две игры из-за травмы задней поверхности бедра.

В заключительных турах «Сити» осталось сыграть в гостях с "Вулверхэмптоном" и "Вест Хэмом" и встретиться дома с "Астон Виллой". "горожане" после 35-и туров находятся на первом месте в турнирной таблице и опережают "Ливерпуль" на три очка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968586-tri-osnovnyh-futbolista-manchester-siti-ne-sygrayut-v-etom-sezone-iz-za-travm/