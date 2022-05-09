Эрлинг Холанд перейдет в "Манчестер Сити" на этой неделе

Эрлинг Холанд и футболист "Манчсетер Сити" Фил Фоден. Фото: Matt McNulty - Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

"Манчестер Сити" согласовал с дортмундской "Боруссией" трансфер 21-летнего центрального нападающего Эрлинга Холанда, сообщает The Athletic.

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Норвежец еще в прошлом месяце согласовал условия личного контракта с «горожанами». В скором времени "Сити" активирует опцию выкупа в контракте футболиста с дортмундским клубом.

Таким образом, трансфер обойдется лидеру английской Премьер-лиги в 75 млн евро. Холанд станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, но его зарплата не превысит 375 тысяч фунтов в неделю, которые получает полузащитник Кевин де Брюйне.

В этом сезоне форвард забил 28 голов и отдал семь результативных передач в 29 матчах за "Боруссию" во всех турнирах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968581-erling-holand-pereydet-v-manchester-siti-na-etoy-nedele/