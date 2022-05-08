"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" в матче АПЛ

Манчестер Сити. Фото: twitter.com/ManCity

"Манчестер Сити" в матче 34 тура чемпионата Англии на своем поле разгромил "Ньюкасл" и увеличил отрыв от "Ливерпуля", сообщает NUR.KZ.

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Счет открыл Рахим Стерлинг на 19-й минуте, удвоил преимущество центральный защитник "горожан" Эмерик Ляпорт на 38-й, третий мяч забил опорный полузащитник Родри на 61-й. После этого отличился Фил Фоден на 90+1-й. Окончательный счет установил Стерлинг на 90+3-й минуте.

"Сити" лидирует в таблице (86 очков, на три больше, чем у "Ливерпуля" при равенстве количества сыгранных матчей), "сороки" расположились на 13-й строчке (43 очка). Следующий матч подопечные Гвардиолы проведут 13 мая против "Вулверхэмптона"

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968550-manchester-siti-razgromil-nyukasl-v-matche-apl/