Неймар: От соцсетей больше вреда, чем пользы

Неймар. Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар поделился мнением о критике в его адрес, а также рассказал о вреде социальных сетей, сообщает GOAL.

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"Конечно, никто не хочет быть освистанным, особенно когда это домашний матч. Печальная история, но мне нужно было найти вдохновение в чем-то другом.

Я вспомнил всех, кто помог мне стать тем, кем я являюсь сейчас, и постарался играть для них. Я не могу позволить, чтобы свист влиял на меня, и не могу подвести свою семью. Есть такие матчи, когда можно играть для фанатов, если все хорошо. А когда меня освистывают, я играю для своей семьи.

От социальных сетей, думаю, больше вреда, чем пользы. Когда играешь хорошо и потом заходишь почитать, что пишут, то видишь лишь хорошее, видишь улыбки.

Когда играешь не лучшим образом, то, что там пишут, не очень хорошо влияет на тебя. Бывает тяжело, если некому тебе помочь пережить эти сложные времена. Социальные сети очень опасны в наши дни", - заявил бразильский футболист.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968499-neymar-ot-sotssetey-bolshe-vreda-chem-polzy/