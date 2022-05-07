"Бавария" презентовала новую форму на следующий сезон

Бавария. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Мюнхенская "Бавария" представила новую домашнюю форму на сезон-2022/23 от технического спонсора adidas, сообщает пресс-служба немецкой команды.

Обновленные футболки немецкого клуба выполнена в традиционных красных цветах с горизонтальными белыми полосами. Шорты и гетры в этом комплекте также красные. Экипировка изготовлена полностью из 100% переработанных материалов.

Футболисты Баварии сыграют в новой форме в ближайшем домашнем матче 33-о тура Бундеслиги против Штутгарта, который состоится в воскресенье, 8 мая. Во время поединка на футболках также будет нашивка в честь десятого подряд чемпионства.

В презентации формы приняли участие известные игроки мюнхенского клуба - Леон Горецка, Томас Мюллер, Лерой Сане и молодые футболисты Йосип Станишич и Танги Ньянзу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968479-bavariya-prezentovala-novuyu-formu-na-sleduyuschiy-sezon/