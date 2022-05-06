Микель Артета продлил контракт с "Арсеналом"

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Лондонский "Арсенал" продлил контракт с действующим главным тренером команды Микелем Артетой, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

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40-летний баск и лондонский клуб подписали соглашение до конца сезона-2024/25.

Артета, игравший за "Арсенал" с 2011 по 2016 год, возглавил команду в 2019-м, начав самостоятельную тренерскую карьеру после работы в штабе Пепа Гвардиолы в «Ман Сити».

Микель привел "канониров" к победам в Кубке и Суперкубке Англии в 2020 году.

В нынешнем сезоне "Арсенал" после 34 туров идет на четвертом месте в чемпионате Англии, опережая "Тоттенхэм" на два балла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968411-mikel-arteta-prodlil-kontrakt-s-arsenalom/