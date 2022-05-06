"Ливерпуль" представил домашнюю форму на сезон-2022/23

Игрок "Ливерпуля" Луис Диас. Фото: instagram.com/liverpoolfc/

Футбольный клуб "Ливерпуль" презентовал новую домашнюю форму от производителя Nike на сезон-2022/23, передает NUR.KZ.

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Обновленный комплект экипировки выполнен в традиционном для мерсисайдцев красном цвете.

Как сообщает официальный сайт "красных", на манжетах футболки нанесена надпись YNWA (You'll Never Walk Alone), символизирующая прочную связь болельщиков и клуба.

Также на обратной стороне джерси присутствует цифра 97 в память о погибших на "Хиллсборо".

Напомним, что на этой неделе "Ливерпуль" победил "Вильярреал" и тем самым вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с мадридским "Реалом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968347-liverpul-predstavil-domashnyuyu-formu-na-sezon-202223/