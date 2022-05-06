"Рома" – "Лестер Сити": результаты матча Лиги конференций

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам. Фото: twitter.com/OfficialASRoma

Команды "Рома" и "Лестер Сити" встретились в футбольном матче 5 мая 2022 года.

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Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды "Рома".

Подопечные Жозе Моуринью открыли счет на 11 минуте игры. Гол забил Тэмми Абрахам.

Финальный счет матча – 1:0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968258-roma-lester-siti-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/