Игрок футзального клуба "Актобе" ударил партнера по команде во время матча

Иллюстративное фото: pixabay.com

Нападающий мини-футбольного клуба "Актобе" Нурбек Карагулов ударил партнера по команде во время матча чемпионата страны, сообщает Meta-ratings.

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В заключительной встрече первого этапа чемпионата Казахстана "Актобе" — "Окжетпес" Карагулов на скамейке запасных после замены ударил 20-летнего игрока "Актобе" Андрея Голубничего.

Карагулов испытывал сильное негодование из-за того, что "Актобе" уступал своим соперникам в счете. Он несколько раз опасно играл против футболистов "Окжетпеса" и получил предупреждение, после которого был заменен. Именно после этого и произошёл инцидент.

Отметим, что за удар партнера по команде Нурбек Карагулов был удален до конца матча. В итоге, встреча с "Окжетпесом" закончилась для "Актобе" победой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968174-igrok-futzalnogo-kluba-aktobe-udaril-partnera-po-komande-vo-vremya-matcha/