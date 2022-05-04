Футболиста чемпионата Испании приговорили к четырем годам тюрьмы

Игрок "Сельты" Санти Мина. Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Форварда испанской "Сельты" Санти Мину приговорили к четырем годам тюремного заключения за изнасилование, сообщает Marca.

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Ранее стало известно, что футболист обвинялся в изнасиловании девушки, которое произошло в 2017 году. Как утверждалось, девушка отказывалась вступать в интимную связь с Миной, но это не остановило игрока. После случившегося пострадавшая испытывает психологические проблемы.

Обвинение просило приговорить Мину к восьми годам тюремного заключения, запретить приближаться к пострадавшей на расстояние менее 500 метров в течение 10 лет, а также назначить испытательный срок 10 лет.

Санти Мина выступает за "Сельту" с 2019 года. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры форвард сыграл в 28 матчах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968020-futbolista-chempionata-ispanii-prigovorili-k-chetyrem-godam-tyurmy/