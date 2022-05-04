Садио Мане повторил рекорд Фрэнка Лэмпарда в Лиге Чемпионов

Садио Мане. Фото: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане забил гол в полуфинальном матче против "Вильярреала" и повторил рекорд бывшего полузащитника "Челси" Фрэнка Лэмпарда в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Садио Мане в матче с "Вильярреалом" забил 15-й гол в плей-офф Лиги чемпионов, повторив рекорд Фрэнка Лэмпарда по количеству голов, забитых в плей-офф турнира за английский клуб.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Мане сыграл в 12 матчах, в которых забил пять мячей.

Напомним, "Ливерпуль" по итогам двух матчей обыграл "Вильярреал" в полуфинале Лиги чемпионов. В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с победителем пары "Реал" — "Манчестер Сити".

Мане выступает за "Ливерпуль" с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. На данный момент трансферная стоимость сенегальца оценивается в 80 млн евро

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968014-sadio-mane-povtoril-rekord-frenka-lemparda-v-lige-chempionov/