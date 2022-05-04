Вратарь "Вильярреала" установил новый антирекорд Лиги Чемпионов

Херонимо Рульи. Фото: Alex Gottschalk/vi/DeFodi Images via Getty Images)

Вратарь испанского "Вильярреала" Херонимо Рульи в ответном полуфинальном матче против "Ливерпуля" совершил две результативные ошибки и установил новый антирекорд турнира, сообщает NUR.KZ.

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Аргентинский вратарь совершил больше всего ошибок, которые привели к голам в нынешнем розыгрыше турнира. Кроме того, Рульи – первый голкипер после стража ворот "Ливерпуля" Лориса Кариуса, который сделал две результативные ошибки в одном матче плей-офф ЛЧ.

Напомним, Кариус сделал две ошибки в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018 с "Реалом" (1:3).

В первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл "Вильярреал" со счётом 2:0. Таким образом, общий счёт двухматчевого противостояния – 5:2 в пользу мерсисайдцев. Команда Юргена Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022, где встретится с победителем пары "Реал" — "Манчестер Сити"

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968013-vratar-vilyarreala-ustanovil-novyy-antirekord-ligi-chempionov/