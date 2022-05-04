Футболисты "Ливерпуля". Фото: Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images

Английский "Ливерпуль" обыграл "Вильярреал" в ответном матче полуфинала ЛЧ и вышел в финал турнира, сообщает NUR.KZ.

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Матч завершился со счетом 2:3. Нападающий "Вильярреала" Диа открыл счет уже на второй минуте матча, а на 40-й минуте встречи Коклен сравнял счет по сумме двух матчей.

В перерыве Юрген Клопп выпустил на поле Луиса Диаза. Колумбиец добавил креатива атаке мерсисайдцев и "Ливерпуль" в течении пяти минут сравнял счет. Сначала Фабиньо пробил точно с угла штрафной, затем Луис Диаз замкнул навес Александра-Арнольда, а на 74-й минуте встречи Садио Мане воспользовался ошибкой вратаря хозяев и установил окончательный счет в матче.

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги Чемпионов в третий раз за последние пять лет. В 2018 году в решающем матче мерсисайдцы проиграли "Реалу" (1:3), а в 2019 обыграли "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Напомним, что во втором полуфинале завтра сыграют "Реал" и "Манчестер Сити". В первой игре победил "Сити" со счетом 4:3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967871-liverpul-vyshel-v-final-ligi-chempionov/