"Тараз" вышел в лидеры чемпионата Казахстана по футболу

ФК "Тараз". Фото: vk.com/tarazfc

Футбольный клуб "Тараз" в девятом туре чемпионата Казахстана на выезде победил "Мактаарал" со счетом 1:0 и тем самым возглавил турнирную таблицу, передает NUR.KZ.

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Единственный и победный гол на 77-й минуте встречи забил полузащитник Максат Амирханов.

Благодаря этой победе "Тараз" вышел в лидеры чемпионата Казахстана. После девяти туров в активе подопечных Нуркена Мазбаева 17 очков.

"Кайрат" и "Астана" не сумели победить своих оппонентов. Алматинцы разошлись миром с "Кызыл-Жаром" (1:1), а столичный клуб сыграл вничью с "Тураном" (3:3).

Действующий чемпион страны "Тобол" на выезде крупно уступил карагандинскому "Шахтеру" со счетом 4:1.

Также без очков в девятом туре остались "Каспий" и "Ордабасы". "Аксу" взял верх над клубом из Актау (2:0), а "Атырау" оказался сильнее шымкентцев (2:1).

"Актобе" на своем поле победил "Акжайык" со счетом 2:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967777-taraz-vyshel-v-lidery-chempionata-kazahstana-po-futbolu/