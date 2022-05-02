Андрей Аршавин: У Нуралы Алипа есть трудолюбие, которое позволило ему забраться на такой уровень

Нуралы Алип. Фото: instagram.com/zenit_spb/

Бывший футболист "Кайрата" и сборной России прокомментировал выступление игрока сборной Казахстана Нуралы Алипа за "Зенит", сообщает Матч ТВ.

"Тут с одной стороны плохо для "Зенита", что ушел Ярослав Ракицкий, но с другой – хорошо. Сейчас наличие Алипа как левого центрального защитника – еще одна опция, которая пришлась ко двору. На заключительном отрезке, он, считаю, пригодился. Выглядел достаточно уверенно.

Что касается моего личного отношения, то за Алипа очень рад. У парня, кроме таланта, есть трудолюбие, которое позволило ему забраться на такой уровень. Очень приятно и за Кайрата Советаевича Боранбаева, который очень много вкладывает в своих казахстанских воспитанников. Думаю, ему тоже, безусловно, приятно знать, что Алип дорос до чемпиона России", - заявил экс-футболист "Кайрата".

Напомним, что Нуралы Алип в составе "Зенита" досрочно выиграл чемпионат России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967680-andrey-arshavin-u-nuraly-alipa-est-trudolyubie-kotoroe-pozvolilo-emu-zabratsya-na-takoy-uroven/