"Челси" неожиданно проиграл "Эвертону" в матче АПЛ

Челси. Фото: football24.ua

"Эвертон" нанес минимальное поражение лондонскому "Челси" в домашнем матче 35 тура английской Премьер-лиги, сообщает NUR.KZ.

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Футболисты "Эвертона" забили единственный мяч во встрече. На 47-й минуте игры его автором стал Ришарлисон. Больше подопечные Фрэнка Лэмпарда – бывшего игрока и тренера "Челси" – не забивали. Не дали они это сделать это и гостям из Лондона.

"Эвертон" набрал 32 очка и продолжает находиться в зоне вылета, идя на 18-м месте. "Челси" же

Отметим, что команда Томаса Тухеля потерпела два поражения, один раз сыграла вничью и один раз победила в четырех последних играх чемпионата Англии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967635-chelsi-neozhidanno-proigral-evertonu-v-matche-apl/