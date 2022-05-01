"Милан" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии

"Милан". Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

На стадионе Сан-Сиро в Милане в рамках 35 тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 "Милан" обыграл "Фиорентину" со счетом 1:0, сообщает NUR.KZ.

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Единственный гол был забит в концовке встречи. На 82-й минуте отличился нападающий Рафаэл Леау.

Отметим, что беспроигрышная серия "россонери" в чемпионате Италии составляет уже 13 матчей. В последний раз миланская команда уступала в 22-м туре Серии А "Специи" (1:2).

После 35 сыгранных туров "Милан" располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022, набрав 77 очков. "Фиорентина" с 56 очками находится на седьмой строчке в таблице. Действующий чемпион Италии – миланский "Интер".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967631-milan-prodlil-besproigryshnuyu-seriyu-v-chempionate-italii/