Юрген Клопп: "Ливерпуль" может выиграть квадрупл

Юрген Клопп без очков. Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Главный тренер английского "Ливерпуля" заявил о желании выиграть все возможные трофеи с мерсисайдцами, сообщает NUR.KZ.

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"Сейчас мы действительно нацелены на квадрупл.

Мы не можем ждать 10 лет, чтобы оставить воспоминания о себе. Нам нужно сделать это сейчас. Нужно получить удовольствие от путешествия.

Мы не знаем, выиграем ли мы что-нибудь. Но на данный момент мы попытаемся выжать из этого сезона все, что возможно", – заявил немецкий специалист.

Напомним, что "Ливерпуль" - единственная команда, которая может выиграть все возможные трофеи в нынешнем сезоне. Мерсисайдцы идут на втором месте в АПЛ, играют в полуфинале Лиги Чемпионов, финале кубка Англии и уже выиграли кубок Английской лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967578-yurgen-klopp-liverpul-mozhet-vyigrat-kvadrupl/