"РБ Лейпциг" – "Рейнджерс": результаты матча Лиги Европы

ФК "РБ Лейпциг". Фото: twitter.com/RBLeipzig_EN

Команды "РБ Лейпциг" – "Рейнджерс" встретились в футбольном поединке 28 апреля 2022.

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Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды "РБ Лейпциг".

Подопечные Доменико Тедеско открыли счет на 85 минуте игры. Гол забил Aнхелиньо.

Финальный счет матча – 1:0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967324-rb-leyptsig-reyndzhers-rezultaty-matcha-ligi-evropy/