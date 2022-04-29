"Фейеноорд" – "Марсель": результаты матча Лиги конференций

ФК "Фейеноорд". Фото: twitter.com/europacnfleague

Команды "Фейеноорд" и "Марсель" встретились в футбольном матче 28 апреля 2022 года.

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Матч закончился со счетом 3:2 в пользу команды "Фейеноорд".

Подопечные Aрне Слота открыли счет на 18 минуте игры. Гол забил Сирил Дессерс.

Далее матч проходил под диктовку команды "Фейеноорд", и на 20 минуте Луис Синистерра забил второй гол, увеличив разрыв в счете.

Третий гол был забит командой Хорхе Сампаоли. На 28 минуте встречи Шейх Дьенг успешно атаковал ворота противника. После этого Жерсон сравнял счет на табло.

На 46 минуте игры Сирил Дессерс изменил счет на 3:2 в пользу подопечных Арне Слота.

Финальный счет матча – 3:2 в пользу команды "Фейеноорд".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967320-feyenoord-marsel-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/